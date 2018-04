'Chuva de tiros' termina com um morto e outro ferido no São Raimundo

Manaus - Um homem foi morto e outro baleado, na noite desta quarta-feira (4), durante emboscada em uma área em obras, na rua Rio Branco, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, próximo ao Conjunto Habitacional do Prosamim. Mais de 30 tiros foram ouvidos pelos moradores.

A vítima fatal foi Everton Fabrício Braga Fernandes, de 26 anos. Ele foi atingido com vários disparos e morreu na hora. O outro homem, identificado como Rodrigo Madi Lima, também de 26 anos, levou um tiro na perna e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas pelos policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três pessoas em um carro, de características desconhecidas, chegaram ao local e atiraram diversas vezes nos dois homens.

Ainda conforme os PMs, pela quantidade de projeteis no local, os suspeitos podem ter efetuado mais de 30 disparos. A chuva de tiros foi ouvida pelos moradores, que decidiram não comentar o caso com a imprensa por temer represálias.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo de Everton e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investigará o crime.

A localidade onde ocorreu o crime é considerada área vermelha pela polícia devido a intensa movimentação do tráfico de drogas. Na madrugada desta quarta-feira, a PM chegou a prender alguns jovens com uma arma caseira no local.

