Viu o Caramelo? Mãe e filho pedem ajuda para encontrar cachorro

Manaus - Na manhã desta terça-feira (3) um cachorro sumiu no Conjunto Galileia 1, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Vendo o filho de sete anos desesperado, a mãe Ariana Matos pede ajuda nas redes sociais para achar Caramelo, um "shih tzu" de dois anos - que foi levado por um homem.

Ariana saia para levar o filho à escola e não percebeu que o cachorro da família havia fugido. Neste momento, um homem que passava pela rua levou o animal. "Quando eu saí pra levar meu filho à escola, o cachorrinho dele fugiu e eu não percebi. Caramelo ficou fora e esse homem da imagem levou o cachorro. Venho por meio dessa imagem fazer um apelo. Se alguém conhecer esse homem e possa me dar alguma informação para onde ele levou o caramelo, eu peço que por favor me ligue", relatou a mãe desesperada.

Segundo a mulher, após verificar imagens de segurança da rua em que reside, constatou que um homem aparentando ter idade em torno de 50 anos levou o cachorro. "Como nas imagens ele está de boné, não dá pra dizer ao certo as características. Apesar da bicicleta, em que o homem estava, ser parecida de entregas, aquela era a primeira vez que o homem passava por ali. Ninguém pediu produtos para entrega naquele dia. O que achamos é que talvez ele trabalhe com reciclagem. Provavelmente, ele nem sabe que estamos à procura do Caramelo", informou Ariane.

Vídeo flagra momento em que um homem não identificado leva o animal | Autor: Divulgação

Ariane também achou uma mulher, que encontrou com o homem das imagens. Ela trabalha em uma escola próxima e disse que encontrou com o homem, e que ele informou que morava no bairro Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Quem tiver informações que possam ajudar a recuperar o animal, pode entrar em contato com a família nos números: (92) 99407-1875. A dona do cachorro oferece recompensa em dinheiro, porém o valor não foi divulgado.

