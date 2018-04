Mulher morta em acidente na Constantino teve couro cabeludo arrancado

Manaus - A mulher morta durante o acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (5), na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus, foi identificada como Edna Leia Braga Gomes, de 23 anos. Conforme a polícia, a mulher estava na garupa de uma motocicleta e foi para debaixo de um ônibus articulado na Faixa Azul. Ela teve parte do couro cabeludo escalpelado no asfalto com o impacto do acidente.

Leia também: PMs que resgataram bebês abandonados recebem homenagem na CMM

Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) disseram que o condutor da motocicleta, de placa OAG 0366, identificado como José Pinheiro de Brito, de 43 anos, teve apenas ferimentos leves e uma perna quebrada. Ele precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro 28 de Agosto.

"As causas do acidente ainda serão investigadas. Tudo indica que o condutor da moto perdeu o controle por conta da pista que estava molhada com água da chuva. Fato lamentável também que as vítimas estavam sem o capacete, o que auxiliou para a morte e escalpelamento da mulher", disse uma fonte policial.

O estado de saúde do condutor da moto não foi informado até a publicação desta matéria. O grau de parentesco entre as vítimas também não foi divulgado pela polícia.

Já o motorista do coletivo, que não teve o nome divulgado, foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Trânsito

Por conta do intenso fluxo de veículos que passa no local durante o horário do acidente, o trânsito ficou parcialmente congestionado nas proximidades da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Por volta das 18h, o trecho em que ocorreu o acidente foi liberado.





Leia mais:

Após denúncia anônima, traficante é preso no São José

Sérgio Moro determina prisão do ex-presidente Lula

Feijão é vilão e cesta básica de Manaus fica em R$ 358,28, diz Dieese