Após denúncia anônima, traficante é preso no São José

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (5), policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), prenderam Bruno Paiva da Silva, de 30 anos. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

A ação ocorreu após denúncia anônima ao 181 (disk-denúncia), onde informava que o suspeito trabalhava ativamente no tráfico de drogas naquela região. Foram informadas características da casa e também do suspeito.

Com Bruno, foram encontradas três trouxinhas de maconha e, após revista pessoal, ele confessou que havia mais material entorpecente em seu quarto, sendo localizados 84 trouxinhas de maconha, 48 de cocaína, 150 gramas de pasta base, 200 gramas de skank, 100 gramas de cocaína, 150 de oxi, uma balança de precisão e R$ 218 em espécie.

Bruno Paiva já responde por tráfico e porte de arma e foi conduzido ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para realização dos procedimentos cabíveis.

