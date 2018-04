Mulher que abandonou bebês no Novo Israel recebe liberdade provisória

Policiais da 18ª Cicom resgataram dois bebê no dia 1º de abril | Foto: Divulgação

Manaus – A mulher de 18 anos que abandonou os filhos bebês em uma quitinete no último dia 1º de abril, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, recebeu liberdade provisória da justiça após audiência de custódia.



As crianças – uma de 35 dias e outra de 1 ano de 5 meses – foram resgatadas por policiais da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncias de vizinhos que ouviram o choro dos bebês por quase 24h.

As crianças estavam sujas e trancadas dentro da residência no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Conforme informações da polícia à imprensa, o bebê de 35 dias estava com o pulso fraco. O caso foi registrado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Conforme o registro policial, a mulher foi procurar os filhos na 18ª Cicom “visivelmente embriagada e sob efeito de drogas, com os seios vazando leite”. Ainda de acordo com o registro, a mãe informou que saiu de casa para “beber com amigos” e que teria deixado um amigo em casa cuidando dos filhos.

O pai das crianças informou à polícia que irá tentar a guarda dos filhos na justiça.

A justiça concedeu liberdade provisória à mulher, após comprometimento em atender medidas cautelares.

