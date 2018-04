Um dia após mulher morrer na Constantino, jovem é atropelado em Manaus

Manaus - Na volta da escola, um estudante do Colégio da Polícia Militar foi atropelado no início da tarde desta sexta-feira (6), na avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus. O acidente, causado pelo motorista de um veículo modelo Siena, placa JWY 5115, conforme a polícia, aconteceu nas proximidades do Terminal 4. O motorista fugiu do local.

O caso acontece um dia após uma mulher, identificada como Edna Leia Braga Gomes, de 23 anos, morrer na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. Conforme a polícia, a mulher estava na garupa de uma motocicleta e foi parar debaixo de um ônibus articulado na Faixa Azul. Ela teve parte do couro cabeludo escalpelado no asfalto com o impacto do acidente.

De acordo com um oficial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a área, o adolescente de 14 anos estava na faixa de pedestres quando o carro o atropelou. Uma viatura do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA) estava passando no local e atendeu a ocorrência.

O adolescente foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde passa por exames médicos. De acordo com a direção da unidade de saúde, o paciente está consciente, estável, sem fraturas e segue em observação. Não há informações sobre o condutor do veículo.

