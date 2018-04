Prefeitura vai implantar programa de qualidade de vida no trabalho

Manaus - Nesta sexta-feira (6), Dia Nacional de Mobilização pela Saúde e Qualidade de Vida, a Prefeitura de Manaus abre as discussões para a implantação do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para os servidores municipais de todas as secretarias, que está em fase-piloto na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos do município.

A Semad, envolvendo a Junta Médico-Pericial do Município (JMPM), a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) e o Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed), vem realizando estudos aprofundados para delinear as ações do Programa nas secretarias, junto às Secretarias Municipais de Saúde (Semsa), de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e Manaus Previdência.

Segundo a secretária da Semad, Luiza Bessa Rebelo, o Programa visa cuidar da saúde dos mais de 32 mil servidores municipais em três eixos essenciais: físico, psíquico e emocional.

Os dados levantados deverão integrar um sistema, nos moldes do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), do governo federal, por meio da busca de uma parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

“Investigamos e verificamos que cada vez é maior o afastamento por problemas de depressão e questões emocionais e outras doenças do trabalho, e faz parte do eixo Eficiência em Gestão, esse cuidado das pessoas que trabalham na Prefeitura, pois atenção ao servidor vai redundar no melhor atendimento para cidade de Manaus”, frisa a secretária.

Ações como ginástica laboral e cerebral, prevenção à saúde, com palestras, atendimentos médicos, psicológicos e distribuição de kits, entre outras atividades, fazem parte do programa-piloto desenvolvido pela Semad.

“Às sextas-feiras, a partir do mês de abril, inicialmente em caráter experimental, encerramos o expediente a partir das 14h, com programação diversificada voltada à qualidade de vida dos servidores”, explica Luiza Bessa Rebelo.

As ações implementadas em caráter experimental deverão ser estendidas às demais secretarias até o final deste ano. De acordo com a secretária, muitas ações já são realizadas isoladamente em cada secretaria, e o objetivo do Programa é conhecer o que já vem sendo feito e promover um trabalho integrado de atenção ao servidor e também preparação para a aposentadoria.

Grupo de trabalho

Com reuniões mensais, pesquisas e busca por parcerias, um grupo de trabalho composto por representantes da Semad, Junta Médica, Espi e Manausmed, além de Semsa, Semed, Semjel, Manaus Previdência vem trabalhando desde o início deste ano na formatação do Programa.

“Já temos delineada na Semad a formatação desse Programa porque ele é viável e já existe concretamente”, destaca Luiza Bessa Rebelo.

Dados referentes ao adoecimento dos servidores levantados pela Junta Médica do Município, bem como as demandas por serviços médicos pelos usuários do Manausmed, subsidiam as pesquisas e o planejamento de ações de prevenção, em parceria com a Semsa e Semjel, e de capacitação, via Espi.

