Ações de manutenção prosseguem nas vias que receberam arborização

Manaus - A Prefeitura de Manaus está intensificando a arborização e implantação de jardins nas vias urbanas. Ações de manutenção realizadas pelas equipes dos projetos Arboriza Manaus e Ornamenta Manaus, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), são fundamentais para o crescimento das mudas plantadas.

Ao longo desta semana, foram realizadas ações nas avenidas Natan Xavier de Albuquerque, Alameda Cosme Ferreira, Constantino Nery (entorno do T1), Ephigênio Sales, Lóris Cordovil e nos parques da Juventude em áreas verdes 1 e 2 do Loteamento Nascentes das Águas Claras.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, o trabalho tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento das árvores e uma mudança efetiva na paisagem urbana.

“Vale ressaltar que, por meio das ações de manutenção, é possível verificarmos os índices de perdas, que felizmente estão se mantendo no patamar do ano passado, em torno de 30%”, explica o secretário Antônio Nelson.

Os serviços realizados são: limpeza, adubação complementar, retutoramento e podas de formação, cuja finalidade é orientar o crescimento das copas das árvores. Na avenida Natan Xavier, por exemplo, foram feitas 107 reposições, o equivalente a aproximadamente 24% do total de mudas de árvores (450) plantadas nos passeios públicos das duas faixas da via.

Num trecho da Alameda Cosme Ferreira, entre o Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam) até a Bola do São José, foram repostas 80 mudas arbóreas. A próxima manutenção na via será entre as rotatórias do São José e Coroado.

Nos canteiros da Ephigênio Sales (V8), 120 mudas ornamentais foram substituídas. Já nos parques da juventude nas áreas verdes 1 e 2, do Loteamento Águas Claras, não foi preciso fazer uma reposição sequer. Nas duas áreas, existem 306 mudas de árvores em crescimento.

Na Avenida Lóris Cordovil, o trabalho de paisagismo precisou ser refeito em função da perda natural das mudas plantadas no canteiro central próximo à ponte.

“Mudamos o desenho e substituímos as mudas por espécies dentro do padrão do Ornamenta Manaus”, afirmou o diretor de Arborização e Paisagismo da Semmas, Deyvson Braga. Segundo ele, uma programação de trabalho é elaborada semanalmente com a finalidade de atender à demanda de manutenção.

Na manhã desta sexta-feira, 6/04, uma equipe do Departamento de Arborização e Paisagismo da Semmas esteve em dois trechos da Avenida Constantino Nery, em frente à Arena da Amazônia e próximo ao Parque Ponte dos Bilhares, onde dez mudas de ipê foram vandalizadas.

Como medida protetiva, será feita poda dos galhos quebrados e adubação das covas para acompanhamento das novas brotações. Caso não rebrotem, serão substituídas.

