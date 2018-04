Prefeitura realiza ações preventivas em alusão ao Dia Mundial da Saúde

Manaus - Para marcar o Dia Mundial da Saúde, comemorado neste sábado (7), e o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no domingo (8), a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e do Fundo Manaus Solidária, vai realizar, na próxima segunda-feira (9), ação preventiva de saúde, na galeria Espírito Santo, na rua 24 de maio, 106, Centro.

Com o slogan “Todos contra o Câncer - Edição Especial", a ação conta ainda com apoio da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch), Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e Parque Cidade da Criança.

Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Magaldi, essas ações representam sempre oportunidades de acesso aos programas de prevenção às doenças disponíveis na rede municipal de saúde, que são oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e que são descentralizadas para dar oportunidade a quem trabalha no centro da cidade dispor deste tipo de atendimento.

“A programação do ‘Saúde nas Galerias’ vai abranger serviços básicos, mas que muitas vezes a pessoa que trabalha o dia inteiro acaba não conseguindo ter acesso por conta do horário. E é essa a ideia das ações extramuros que a Semsa vem adotando, seguindo as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto”, disse Magaldi.

Serão oferecidos serviços como consulta médica, dispensação de medicamentos, testagem rápida de HIV e Hepatite, distribuição de preservativos, educação em Saúde, avaliação nutricional, vacinação contra o HPV, vacinação contra hepatite, febre amarela e tétano, combate ao tabagismo (prevenção câncer de pulmão e da boca), avaliação dermatológica (prevenção câncer de pele), orientações sobre câncer de mama, avaliação oral (câncer bucal), orientações sobre o câncer de próstata, distribuição de material informativo, aula de alongamento e apresentações culturais.

Dia Mundial da Saúde

O Ministério da Saúde (MS) preconiza que o principal objetivo desta data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida.

Anualmente, o Dia Mundial da Saúde é destinado a discutir um tema específico que representa uma prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS). Este ano, o tema escolhido é "Saúde para todos", o que resume o objetivo da OMS ao longo dos seus 70 anos de existência.

O Dia Mundial da Saúde foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, devido à preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de saúde das pessoas em todo o mundo, e também alertar sobre os principais problemas que podem atingir a população mundial. Oficialmente, o Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril desde 1950.

Dia Mundial de Combate ao Câncer

No domingo (8), é também o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data chama atenção da população mundial para o fato de que a doença é a 2ª que mais mata pessoas em todo o mundo.

No Brasil, também é considerada a segunda doença que mais mata, em especial, o câncer de pele. O principal objetivo do Dia Mundial do Combate ao Câncer é informar as pessoas sobre a importância de consultar sempre médicos e estar atento à saúde, para evitar o crescimento dessa doença.

Na rede municipal de saúde existem atendimentos preventivos, como exames de detecção de problemas, que podem levar o aparecimento do câncer.

“Mamografia, exames preventivos e o acompanhamento das mulheres em UBSs são serviços que estão ao dispor da população da cidade de Manaus e que também podem ser realizados nas Unidades Móveis de Atendimento, conhecidas como 'carretas da saúde’, que se revezam em várias zonas da capital”, finalizou Magaldi.

