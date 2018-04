Prefeitura e Pastoral da Criança promovem oficinas sobre sarampo

Manaus - Como parte das ações para conter o avanço do sarampo na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará oficinas, em parceria com a Pastoral da Criança. Os encontros acontecerão nos dias 9, 11 e 23 de abril, e foram divididos por área de abrangência dos Distritos de Saúde (DISAs).

O objetivo é de sensibilizar e instruir os agentes de saúde e da Pastoral da Criança nas orientações às famílias da capital sobre o sarampo, apontando os sintomas, verificando cartões de vacina e, caso haja suspeita ou necessidade de atualizar os cartões, encaminhar à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Leia também: Sobe para seis o número de casos confirmados de sarampo em Manaus



A ação está prevista no Plano de Contingência do Sarampo, elaborado pela equipe da Sala de Situação. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, essa orientação é de extrema importância.

“A parceria com a Pastoral da Criança é mais um braço na luta contra o sarampo ao alertar a população acerca dos sintomas, como combater e que atitudes tomar ao se deparar com um caso suspeito. A Semsa levará esse conhecimento até a Pastoral, que por sua vez levará às casas das famílias de Manaus”, afirmou.

Doença de alto grau de transmissão, a suspeita de um caso de sarampo se dá a partir de três pontos importantes: identificar a tríade dos principais sinais e sintomas que são febre, manchas no corpo, coriza ou conjuntivite ou tosse; encaminhar o paciente à Unidade de Saúde mais próxima da sua casa; e isolar o mesmo socialmente até que haja confirmação ou não da doença.

Sabendo que Manaus não registrava casos de sarampo há 18 anos, a ação também levará aos agentes todo o conhecimento necessário sobre os aspectos epidemiológicos, fazendo uma retrospectiva do que é a doença, a definição, sinais e sintomas, meio de transmissão, período de incubação e importância da vacinação.

A chefe do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente (NUSCA) da Semsa, Ivone Amazonas, explica que as oficinas serão realizadas por meio de rodas de conversa.

“De início, nós vamos conhecer o território de trabalho desses agentes, conhecendo seus métodos, para que possamos conduzir as orientações necessárias. A Pastoral já possui uma interação bem estabelecida com a comunidade por meio de visitas domiciliares e, por isso, vamos ouvi-los para alinhar pensamentos, trabalhando sempre dentro do que eles já utilizam”, destacou.

Programação das oficinas

Zona Sul

Data: 09/04

Horário: 08h às 10h

Setores: Pastoral da Criança – Sul – Setor Santa Rita de Cássia e Centro Sul / Setor Maria Mãe da Igreja

Local: Auditório da Sede do Distrito Sul - Avenida Humberto Calderaro (antiga Paraíba), 300 – Bairro: São Francisco – Ponto de referência – ao lado do Cartório Abreu / quase em frente ao Colégio Ida Nelson.

Zona Norte

Data: 09/04

Horário: 14h às 16h

Setores: Pastoral da Criança – Norte – Setor Padre Pedro Vignoli / Setor Padre Rogério Ruvoleto

Local: Auditório do II CMPM – Colégio Militar da Policia Militar de Manaus – Av. Max Teixeira – Estrada da Cidade Nova

Zona Leste

Data: 11/04

Horário: 08h às 10h

Setores: Pastoral da Criança Leste – Setor São José / Setor Dom Luiz Soares Vieira

Local: Auditório da Sede do Distrito Leste – Rua das Rosas, s/nº – I Etapa – Jorge Teixeira (Na rua do Fuxico)

Zona Oeste

Data: 23/04

Horário: 08h às 10h (duas turmas)

Setores: 1ª Turma - Pastoral da Criança – Oeste – Setor Av. Brasil / Centro Oeste – Setor Alvorada

Local: Auditório da Sede do Distrito OESTE – RUA Comandante Paulo Lasmar, nº 10 – Conjunto Santos Dumont / Bairro da Paz

2ª Turma - Oficina de Combate ao Sarampo - Pastoral da Criança – Oeste – Setor Av. Brasil / Centro Oeste – Setor Alvorada

Local: Auditório da Sede do Distrito OESTE – RUA Comandante Paulo Lasmar, nº 10 – Conjunto Santos Dumont / Bairro da Paz

Leia mais:

Prefeitura vai implantar programa de qualidade de vida no trabalho

Divulgado resultado da prova de títulos da Semed para vagas restantes

Psicopedagoga traz curso com inovações sobre aprendizagem das crianças