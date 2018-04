Plural firma parceria com Hospital Samel e oferta planos de saúdes

Manaus - A Plural Saúde chega a cidade de Manaus por meio de uma parceria firmada com a rede de hospitais Samel. A ação deve aumentar o leque de oportunidades para a população que pode contar com um plano de saúde completo, com os melhores profissionais do mercado e com total atenção ao paciente. A parceria foi apresentada a sociedade na tarde desta sexta-feira (6), durante evento no Teatro Manauara, no Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com o diretor-presidente da Plural Saúde, André Viana, o plano empresarial, ofertado por meio da parceria é aberto para todas as pessoas que tenham vínculos com sindicatos ou associações. "Com essa oferta para os grupos de cada categoria profissional, nós vamos conseguir oferecer um plano com um baixo custo. É um produto novo pra região, a partir de uma vida [pessoa], qualquer um pode aderir ao plano, desde que atenda os requisitos mínimos", explicou André.

Para o presidente da rede de hospitais Samel, Luis Alberto Nicolau, a estrutura de três hospitais possibilita um atendimento de qualidade para a população. "Nós esperamos que a parceria com a Plural, seja uma parceria de sucesso e de ganhos, principalmente para o paciente, que é quem mais deve ganhar com os novos planos de saúde que serão ofertados a um baixo custo", disse Alberto.

Ainda segundo Nicolau, o complexo hospitalar da Samel tem as melhores instalações. "Nós somos um dos maiores hospitais de Manaus, com cerca de 151 leitos, com todas as especialidades médicas", completou o presidente da Samel.

Para o gerente regional da Plural Saúde, Wilker Monteiro, esse é um momento muito bom para a cidade. "Nós firmamos uma parceria com uma administradora que é referência em Manaus. Nós ficamos muito felizes em ter a Samel como a nossa parceira, nessa nova caminhada. O preço é muito acessível e diferente do que se tem no mercado", concluiu Wilker.

