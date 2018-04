Compras e vendas ilegais: quando o crime vem em um clique

Manaus - Você sabia que, dependendo de um simples clique, pode se tornar cúmplice e até mesmo autor de um crime? E ainda que esse "passo em falso" pode render uma prisão? A resposta para as duas perguntas é simples: sim é possível! Uma pequena necessidade que possa ser satisfeita em uma ronda na internet pode acabar gerando um crime afiançável ou, em casos mais graves, alguns anos de reclusão.

Veja dois exemplos simples, flagrados pelo Em Tempo nas redes sociais, que podem te complicar:

Situação 1: Sofrendo por conta da obesidade, uma pessoa está em frente ao computador tentando encontrar uma solução para a doença. Em uma janela de pesquisa, vê que a possível saída para o problema é um medicamento. De imediato, passa a procurar alguém que o venda sem prescrição médica em grupos de classificados. Até que encontra, e por um preço muito abaixo do mercado.

Situação 2: Diante das adversidades da vida, um homem precisou abandonar a escola para poder trabalhar. No entanto, sempre que possível, lia livros, adquiriu conhecimento, e passou a ser autodidata. Até que com todos os seus conhecimentos, é selecionado para uma vaga de emprego. No entanto, a vaga exige que ele tenha pelo menos um certificado de conclusão do Ensino Médio. Ele não vai conseguir em tempo hábil, a não ser que consiga um falso no mercado clandestino.

Casos como os dois relatados acima não são raros de encontrar na cidade de Manaus, e principalmente, em grupos de classificados no Facebook. Para despistar as autoridades e esconder as verdadeiras identidades, os vendedores usam perfis falsos.

A reportagem do EM TEMPO flagrou casos como os relatados nas duas situações que abriram esta reportagem. Em uma publicação, um perfil falso de uma mulher anuncia a venda de Sibutramina, um medicamento de tarja preta receitado em casos de obesidade para controlar o apetite. Em outra publicação, um homem, sem foto no perfil, anuncia a venda de certificados de cursos e diplomas falsos.

Vender medicamentos sem receita médica na internet é crime, assim como adquiri-los | Foto: Reprodução/Internet





Sibutramina

O médico Ademar Carlos Augusto, que é conselheiro representante do Amazonas no Conselho Federal de Medicina, explica que a sibutramina é um medicamento anorexígeno e bloqueador do apetite.

“Por ter ação sedativa e atingir diretamente as bases cerebrais, ele é um medicamento de uso controlado, só podendo ser prescrito por médicos e em uma receita especial”, afirma.

O perfil falso vende a Sibutramina em diversos grupos no Facebook | Foto: Reprodução/Internet





A jovem Maria Olívia, de 28 anos*, foi uma das pessoas que caiu nos riscos da venda ilegal de sibutramina. Ela fez uso do remédio por apenas duas semanas e, logo em seguida, parou porque o medicamento lhe causou efeitos colaterais.

”Como ele inibe a fome, acaba deixando a pessoa até mesmo sem vontade de comer. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava deixando de comer e comecei a ficar com tonteira. Ficava me sentindo mal e muito fraca. Parei de usar na hora”, conta.

Maria Olívia relata que adquiriu o medicamento por meio de uma amiga, que havia adquirido com uma personal trainer e sem receita. “Na época eu estava com dificuldades para emagrecer. Quando conversei com a minha amiga, ela disse que falaria com a personal. Eu teria que pagar R$ 50,00. No dia seguinte, levei o dinheiro e ela trouxe o remédio”.

A portaria 344, de 12 de maio de 1998, do Serviço de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), especifica que medicamentos como a sibutramina só podem ser vendidos quando o paciente apresenta o receituário de controle especial B2, na cor azul. Mesmo com a autorização do médico para o uso da sibutramina, o tratamento deve durar apenas 60 dias. A utilização diária do medicamento é de 15 miligramas.

“Junto com a receita, precisa vir um termo de consentimento e responsabilidade emitido pelo médico e assinado pelo paciente. Só pode ser vendido se for desta forma, porque é uma portaria do Ministério da Saúde”, explica o farmacêutico Jardel Inácio, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas (CRF-AM).

O farmacêutico é taxativo ao dizer que a venda do medicamento sem autorização médica é considerada tráfico de drogas.

“A sibutramina é um remédio que tem características entorpecentes. Já tivemos denúncias de casos como esse, e nós os encaminhamos para a Polícia Civil para a investigação necessária”.

Diplomas falsos

Um dos perfis é procurado para venda falsa de certificados de escolaridade e cursos | Foto: Reprodução/Internet





A venda de certificados e diplomas falsos não são uma novidade. Os vendedores deste tipo de produto saíram das ruas ou das páginas dos jornais impressos e agora utilizam o veículo de massa poderoso, que é a internet. Tanto a compra, como a aquisição destes documentos são crimes previstos no Código Penal Brasileiro (CPB). A falsificação de documentos, de diversas formas, é descrita como crime dos artigos 297 a 301 da Lei, e a compra e uso do documento falso está no artigo 304 do CPB, com pena de prisão equivalente ao devido crime de falsificação.

“Não é difícil identificar um diploma falso. Existem mecanismos tecnológicos que nós utilizamos para descobrir com muita rapidez a veracidade ou falsidade de um diploma escolar”. As palavras são do perito Wanderley Pires, diretor do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil do Amazonas. De 2017 até aqui, o IC solucionou cinco casos em que se verificou que um certificado de conclusão de um curso era falso.

Gerson Aguiar explica que casos como este estão sob a seara e competência da Polícia Federal, o que não impede, claro, de a Polícia Civil auxiliar nas investigações.

“Acaba sendo um crime federal porque diplomas de Ensino Médio, Superior e até mesmo de cursos livres são emitidos pelo MEC, por meio das secretarias estaduais de educação”, explicou.



Cuidados

"Toda e qualquer venda desse tipo pela Internet é crime, seja de um remédio que só pode ser vendido com receita, ou de um diploma falso. No caso do remédio vendido sem receita, isso incorre em tráfico de drogas", ressalta o delegado.

Para não precisar recorrer aos medicamentos e aos meios ilegais para emagrecimento, o médico Ademar Augusto ressalta que o melhor método para perder peso é consultar o médico.

"Está obeso? Consulte o seu médico, porque existem várias formas de tratamento para a obesidade, que é uma doença. E mesmo o médico deve fazer uma avaliação completa do paciente, para saber de fato se a pessoa pode usar ou não", informa.

"Hoje, a Anvisa não impede, mas recomenda que as farmácias de manipulação estejam sob controle rigoroso dos órgãos de fiscalização, para que a venda não ocorra de forma desregrada. Ainda existem farmácias de manipulação que fazem e vendem medicamentos como a sibutramina que, além de anorexígenos, são derivados de anfetaminas", completa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc/AM), que informou que está alerta às informações de venda de diplomas falsos.

“A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) é acionada imediatamente quando a Seduc detecta essa informação nas redes sociais”, explica a nota.

