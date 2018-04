Há 12h sem energia elétrica, grávidas e bebês sofrem em maternidade

Os primeiros dias ao lado do filho recém-nascido não são os melhores. “É quente e agoniante, mas infelizmente não podemos sair sem antes pegar alta médica”, conta Jairo Cavalcante, de 34 anos, que acompanha a esposa e o filho, que veio ao mundo na última quinta-feira (5), no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu (IMDL), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Na manhã deste sábado (7), ele denunciou ao Em Tempo as péssimas condições climáticas do local, a falta de itens hospitalares e o mau atendimento de servidores em tentar solucionar o problema. | Autor: Divulgação/Leitor Em Tempo

Manaus - Os primeiros dias ao lado do filho recém-nascido não são os melhores. “É quente e agoniante, mas infelizmente não podemos sair sem antes pegar alta médica”, conta Jairo Cavalcante, de 34 anos, que acompanha a esposa e o filho, que veio ao mundo na última quinta-feira (5), no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu (IMDL), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Na manhã deste sábado (7), ele denunciou ao Em Tempo as péssimas condições climáticas do local, a falta de itens hospitalares e o mau atendimento de servidores em tentar solucionar o problema.

Pacientes reclamam que o Instituto da Mulher e HPS 28 de Agosto estão há mais de 12 horas operando apenas com energia de geradores | Foto: Arquivo/AET

“Desde às 22h de sexta-feira (6) estamos sem energia elétrica aqui no instituto, com exceção apenas das lâmpadas que estão ligadas. Não é apenas no quarto em que minha mulher está passando o resguardo, é em todo o instituto. Em todos os andares não tem energia elétrica. Os ar-condicionados não funcionam e nem os elevadores. Tem muito paciente recém-operado que tem que descer e subir escadas, porque não há outro meio de se locomover aqui, principalmente pessoas que precisam fazer curativos, se alimentar, trocar de plantão, entre outros serviços ofertados no centro médico”, denuncia Cavalcante.

Leia também: Conselho de medicina denuncia situação alarmante da saúde no Amazonas

É necessário abrir as janelas da unidade médica para tentar aliviar o calor | Foto: Divulgação/Leitor Em Tempo

Ainda segundo o acompanhante, a mulher e o filho estão no 1º andar do prédio sem previsão de alta médica e, enquanto estão em observação no local, não recebem um conformo de qualidade.

“É muita criança chorando e paciente reclamando o tempo todo. Já fui diversas vezes até o subsolo, onde então alguns funcionários da recepção, mas ninguém sabe explicar o real motivo da falta de energia. Enquanto isso os pacientes sofrem. Os servidores dão a desculpa que só quem pode se pronunciar sobre o problema é o diretor, mas ele não aparece aqui desde sexta à noite, quando isso tudo começou”, reclama o homem.

Flagrante de pacientes e acompanhantes ao lado de fora dos quartos por conta do calor em algumas áreas do Instituto da Mulher | Foto: Divulgação/Leitor Em Tempo

“O hospital está lotado e há muita falta de material hospitalar. As pessoas ficam esperando horas e horas, viram o dia, por falta de material. É um descaso total”, acrescenta Carvalho.

Além dos ar-condicionados, os elevadores também não funcionam por conta da falta de energia elétrica | Foto: Divulgação/Leitor Em Tempo

Um segundo denunciante, que também acompanha uma paciente grávida no Instituto da Mulher e não quis ser identificado, informou que supostamente o motivo da falta de energia elétrica, não só na maternidade, quanto também no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, ocorre após um acidente de trânsito na avenida Maceió, localizada atrás das unidades de saúde, em que houve danos à rede elétrica.

Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) confirmou que a interrupção no fornecimento de energia na região e destacou que o problema ocorreu após um acidente de trânsito em que um veículo bateu em um poste de iluminação pública na avenida Maceió.

"A interrupção brusca no fornecimento de energia provocado pelo acidente de trânsito danificou equipamentos que integram o sistema autônomo de geração de energia da unidade. Desde a noite de sexta-feira (6), técnicos trabalham no instituto para recuperar os equipamentos. A previsão é que o serviço seja concluído até as 14h deste sábado", diz o comunicado da Susam.

Leia mais:

Desorganização e falta de serviços médicos tomam conta do 28 de Agosto

Funcionários da saúde reclamam de 4 meses de salário atrasado

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp