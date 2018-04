Após sofrer ameaças, jovem é sequestrado na frente de casa no Alvorada

Manaus - Após ser ameaçado, o jovem Cristóvão dos Santos Vasconcelos, de 17 anos, foi sequestrado, por volta das 23h desta sexta (06), na frente da casa em que mora com a família, localizada na rua 11, bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste de Manaus. Familiares informam que, pelo menos, quatro homens chegaram em três carros diferentes, o colocaram a força em um dos veículos e desapareceram.

A irmã do rapaz, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que Cristovão havia cometido um crime na semana anterior e, por isso, estava sendo ameaçado por outras pessoas.

“Ele e mais dois colegas roubaram uma moto no bairro”, afirmou. O rapaz estava em liberdade após passar por uma audiência de custódia. “Ele foi o único envolvido que compareceu à audiência, os outros dois ainda estão foragidos”, afirmou.

Imagens de câmeras de segurança na rua mostram o momento em que a vítima foi levada do local. A irmã de Cristovão explicou ainda que um primeiro carro estacionou no local e os ocupantes fizeram algumas perguntas. Logo em seguida, um segundo carro parou, de onde saíram os homens encapuzados e levaram Cristovão à força. Um terceiro veículo também participava da ação e deu apoio aos demais.

Após ser ameaçado, o jovem Cristóvão dos Santos Vasconcelos, de 17 anos, foi sequestrado, por volta das 23h desta sexta (06), na frente da casa em que mora com a família, localizada na rua 11, bairro Alvorada 3 | Autor: Arquivo Pessoal

A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia e, com as imagens, foi possível identificar detalhes sobre os veículos. Até o momento, o paradeiro de Cristovão é desconhecido. Familiares pedem para que, aqueles que tiverem qualquer informação sobre o rapaz, entrem em contato com o irmão mais velho da vítima pelo número 99355-5666 (Joilson).



Cristovão possui duas tatuagens, uma rosa na mão esquerda e o nome da mãe, Naira, tatuado em um dos braços. O rapaz mede cerca de 1,70 m, é moreno e tem cabelos castanhos enrolados.

