Sinetram volta atrás e pagamento em dinheiro nos ônibus continua

Manaus - Três dias após anunciar a extinção do pagamento em dinheiro em cinco linhas de ônibus que atuam na cidade, o Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) voltou atrás e divulgou que dará um prazo aos passageiros para adquirirem o cartão Passafácil. Um novo comunicado foi feito neste sábado (7), informando as mudanças.

Os usuários das linhas 037, 050, 056, 081 e 084 que não possuem o cartão, ainda poderão pagar a tarifa em dinheiro. Anteriormente, os passageiros deixariam de pagar em dinheiro já nesta próxima segunda-feira (9).

Agora, o órgão informou que não há previsão para a implantação do projeto experimental de retirada do pagamento em dinheiro nos coletivos. Esse projeto foi autorizado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

O Sinetram esclareceu que os passageiros serão orientados a retirar o cartão Passafácil e, somente a partir daí é as linhas deixarão de aceitar o pagamento em dinheiro.

A medida do projeto tem como finalidade dar mais segurança aos usuários dos coletivos. Os usuários que não possuem o Passafácil deverão emitir a primeira via do cartão, que é gratuita, nos postos de atendimento ou na sede do Sinetram, localizada na avenida Constantino Nery, Centro.

O Sinetram já possui mais de 180 postos de recarga dos cartões Passafácil espalhados em toda a cidade. Os estabelecimentos podem ser consultados através do site do Sinetram.



