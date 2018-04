CIAAD promove churrascada neste domingo (8) para custear temporada

Manaus - Neste domingo (8), a partir das 11h, a Companhia Independente Artística Alpha Dance (CIAAD) realiza uma churrascada com várias atrações musicais na quadra coberta do Complexo Poliesportivo do bairro Vila da Prata, localizada na rua Ajuricaba, mesmo local onde é realizado o tradicional "Arraial do Campão", na Zona Oeste da cidade.

No evento, haverá a apresentação de artistas, grupos musicais e o prato feito será vendido a R$ 10. Todo o lucro do evento será utilizado na temporada 2018 da companhia de dança, que iniciará as apresentações oficiais na segunda semana do mês de junho, período em que ocorrerão diversas manifestações culturais na cidade com temas juninos e julinos.

Evento ocorre a partir das 11h deste domingo (8) | Foto: Divulgação

O projeto CIAAD abrange um trabalho social sem fins lucrativos, em que os bailarinos ensaiam exaustivamente por várias horas durante dias seguidos com o intuito de aperfeiçoar técnicas de movimentos nos mais variados estilos de dança. Os espetáculos são diversos e vão desde à cultura africana, passando pela indiana, egípcia e também exaltando a indígena, que tem forte influência na região norte do Brasil.

O grupo é residente do bairro Vila da Prata, onde foi fundado em 28 de setembro de 2014. Acompanhe o trabalho cultural e artístico nas redes sociais: Instagram @_ciaad e Facebook Ciaad. Para mais informações, a organização do evento disponibiliza os números: (92) 99996-7394, (92) 99203-0806, (92) 99210-1862 e (92) 99199-2600.

Edição: Isac Sharlon