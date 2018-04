Em reforma, Maternidade Nariza Daou recebe UTI e UCI neonatais

Manaus - A maternidade Nazira Daou, na Cidade Nova, Zona Norte, que passa por reformas para melhorar as condições de atendimento na unidade, recebeu recentemente as novas instalações das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), além de duas das quatro enfermarias que estão sendo reformadas.



As intervenções realizadas na unidade fazem parte de um programa que abrange reformas, manutenção predial corretiva e de equipamentos, em quase todas as unidades da rede de saúde da capital. Inclui, também, a conclusão de obras encontradas paradas pela atual gestão, que assumiu em outubro do ano passado.

“Assim como esta maternidade, encontramos as unidades de saúde muito deterioradas, sem condições de prestar um serviço digno e estamos recompondo a rede hospitalar. Isso tudo, sem precisar interromper o atendimento”, disse o titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Francisco Deodato. No caso dos três espaços que estão sendo entregues na Nazira Daou, durante as obras, os atendimentos foram encaminhados para a Maternidade Ana Braga, que fica em área próxima.

Desde 2002 a maternidade não recebia obras de revitalização e reforma | Foto: Divulgação/Susam

Iniciadas no último dia 2 de março, a reforma da UTIN, UCINCo e UCINCa foram feitas num período de um mês. São 13 leitos, ao todo, para o atendimento aos recém-nascidos que necessitam de cuidados especiais. Os espaços passaram por uma reforma geral, para melhorias e adequações às normas do Ministério da Saúde. As reformas das enfermarias, que incluem pintura, troca de portas, correção de infiltrações, reparos nos banheiros, entre outras melhorias, também estão avançando rápido.

O diretor da Nazira Daou, José Menezes, relata que, desde 2002, quando foi inaugurada, também na gestão de Francisco Deodato, a maternidade não recebia obras de revitalização e reforma. “Após 16 anos, a unidade recebe obras de reforma”, disse ele. Ainda segundo o diretor, a maternidade chegou a sofrer duas ameaças de fechamento, em gestões passadas que pretendiam desativar a unidade – uma em 2013 e outra em 2015.

De acordo com o gerente de Enfermagem da unidade, Lindinaldo Gomes dos Santos, a UTIN, a UCINCo e a UCINCa receberam obras de infraestrutura, troca de mobiliário, substituição de pias, lâmpadas e reparos no sistema de refrigeração. “Com esta reforma, o serviço oferecido na maternidade será melhor e os profissionais terão melhores condições de trabalho também”, ressaltou.

A UTIN tem capacidade para atender até quatro crianças. A UCINCo pode receber três e a UCINCa mais seis. A Maternidade Nazira Daou é referência em pré-natal de risco para a população das zonas Norte e Leste da capital. Também oferece programa de reprodução humana e tratamento de recém-nascidos com complicações pulmonares e cardíacas.

