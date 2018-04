Jovem morto em acidente de trânsito em Manaus pegou moto escondido

Manaus - Um acidente envolvendo um carro e uma moto causou a morte de um motociclista identificado apenas como Felipe de, aproximadamente, 21 anos, por volta das 10h deste domingo (8), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Testemunhas informaram à polícia que o carro, modelo Nissan March, de placas PHC-4909, era conduzido por uma mulher, ainda não identificada, que ao fazer o retorno na via, para entrar em um condomínio, atingiu a traseira da moto pilotada por Felipe, que trafegava no sentido bairro da avenida.

Ainda conforme testemunhas, Felipe pilotava em alta velocidade e não usava capacete. Após ter a moto atingida, a vítima perdeu o controle e colidiu contra uma placa de sinalização de trânsito. O corpo do motociclista foi arremessado por quase dez metros do local da colisão e parou após colidir em um poste. Com o impacto, a moto parou a 30 metros do corpo da vítima.

Vítima foi identificada apenas como Felipe. Condutora do veículo envolvido na colisão foi levada para o 19º DIP | Foto: Janailton Falcão

O proprietário da moto foi localizado pela polícia e, ao chegar no local, informou que a vítima teria pego a moto escondida e estaria a caminho de uma casa de show no Tarumã, também na Zona Norte, onde iria fazer um serviço.

“Eu estava descansando, pois havia acabado de negar do trabalho. Só descobri que ele havia pego a moto, quando Polícia entrou em contato comigo informando sobre o acidente. O Felipe morava de favor na minha casa, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul, e provavelmente iria trabalhar”, contou o dono da moto, que, comovido, não quis se identificar.

Não há informações se a vítima possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "A" (para motos). A motorista do carro foi conduzida por polícias militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) até à sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, que fica em frente ao local onde ocorreu o acidente.

O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) realizou a perícia do acidente. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados para controlar o fluxo de veículos na área.

