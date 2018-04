Colisão entre carro e passarela deixa duas pessoas feridas na Torquato

Manaus – Um carro com duas pessoas colidiu com uma passarela na avenida Torquato Tapajós, em frente ao colégio Denizar Rivail, bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, por volta das 9h deste domingo (8). No veículo havia duas pessoas, sendo um homem de 26 anos e uma mulher se 65 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foram acionadas para auxiliar no resgate de uma das vítimas, que ficou presa às ferragens.

As duas vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus. Apesar dos ferimentos, nenhuma das vítimas morreu. Ainda não há informações sobre as causas do acidente e nem em que velocidade o carro estava no momento da colisão.



As vítimas ficaram retidas às ferragens | Foto: Divulgação

Ladrões causam acidente

Um roubo seguido de acidente de trânsito terminou com um adolescente apreendido na noite da última sexta-feira (6). O adolescente estava com outros dois suspeitos dentro de um veículo, modelo Honda Civic, que teria sido roubado.

Conforme informações de policiais 25° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncias sobre o roubo do veículo, a equipe policial avistou o carro na rua Purus, no conjunto Vieiralves. Os policiais perseguiram os suspeitos, que perderam o controle do veículo e derrubaram um poste na rotatória da avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

O adolescente foi apreendido, porém os outros dois suspeitos conseguiram fugir. Ainda de acordo com informações da polícia, os suspeitos roubaram o carro para fazer um arrastão pela cidade.

Dentro do veículo foram encontrados celulares, diversos equipamentos eletrônicos, entre outros objetos de valor. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

