Alunos do Centec promovem 'Sopão da Humanização' no HPS 28 de Agosto

Manaus - Apostando em constantes ações sociais que agreguem valor à formação profissional e pessoal de seus alunos, o Centro de Ensino Técnico (Centec) realiza, nesta segunda-feira (9), às 18h, seu primeiro Sopão da Humanização. O trabalho, com distribuição gratuita de sopas, vai acontecer no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, e terá como foco pacientes, acompanhantes e funcionários da casa de saúde.

De acordo com a psicóloga e professora da disciplina de humanização do Centec, Ilka Regina Melo, o objetivo da ação, além de ajudar a comunidade, é despertar nos alunos, principalmente nos da área de saúde, o entendimento sobre a importância do atendimento profissional humanizado.

"A ideia surgiu ainda no planejamento do conteúdo pedagógico que seria desenvolvido com os estudantes neste ano", comenta Ilka Melo, destacando que, ao lançar a sugestão da ação social em sala de aula, como proposta de primeira avaliação, os alunos compraram a ideia.

A professora conta que a expectativa é que sejam distribuídos mais de 200 copos de sopa para servidores, acompanhantes e pacientes da unidade de saúde. No total, 80 alunos dos cursos de enfermagem, administração, recursos humanos, logística, qualidade, segurança do trabalho e refrigeração e climatização estarão participando da distribuição do sopão.

"No decorrer das aulas, fomos ajustando os pontos que achávamos necessário para a realização, e os alunos estão bastante empenhados nessa ação social", salienta Ilka.

A docente revela ainda que disponibilizou um espaço em sua própria residência para que os alunos pudessem preparar o sopão. Ilka Melo destaca que todo material da comida foi doado pelos próprios estudantes dos quatros cursos do Centec.

"No dia, estaremos divididos. Uns irão servir, outros irão panfletar e convidar a população a participar da ação. Escolhemos esse horário justamente pela troca de plantão. Muitas pessoas saem cansadas e precisam desse apoio, sejam elas acompanhantes ou servidoras", enfatiza a professora.

As atividades, como o Sopão da Humanização, fazem parte do Programa Centec Social, que tem ações como atendimentos e prestação de serviço à comunidade, campanhas de arrecadação de alimentos e brinquedos para os mais necessitados.

