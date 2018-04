Ar-condicionado superaquece e provoca incêndio no bairro Compensa

Manaus - Um incêndio atingiu uma residência de alvenaria na tarde deste domingo (8), nas proximidades da rua Matos Areosa, próximo ao Mini Shopping da Compensa, no bairro Compensa II, Zona Oeste de Manaus.

O incêndio teria começado no ar-condicionado de um dos quartos, que estava ligado. A tomada aqueceu e começou a queimar. O fogo se espalhou por mais três cômodos da casa, danificando um televisor, um guarda-roupa e vários outros pertences da casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar o fogo e fazer o rescaldo. Ninguém ficou ferido.



Casos recentes

Nessa última semana dois casos de incêndio foram combatidos pelos bombeiros do Amazonas. O primeiro aconteceu na última segunda-feira (2), no bairro Parque São Pedro, Zona Norte da capital, em um prédio residencial. Já o segundo aconteceu no bairro Santo Agostinho, também na Zona Oeste, e foi ocasionado por uma briga entre vizinhos por conta de um cachorro.

