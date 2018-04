Forro de maternidade cai e assusta mães e recém-nascidos em Manaus

Manaus - O forro de uma das enfermarias da maternidade Moura Tapajóz, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, cedeu no fim da tarde deste domingo (7), por volta das 17h30. A chuva que atingiu a capital durante o fim de semana teria sido o motivo para o problema.

No momento do acidente, não havia bebês nos cinco leitos da sala. Apenas uma mãe havia voltado ao local para pegar os pertences do seu bebê. Conforme a estudante Ana Cláudia Macedo, as pessoas ficaram assustadas com o barulho e com a possibilidade de acontecer algo pior.

"Estava na sala ao lado com o meu filho recém-nascido e ouvi tudo. A outra mãe estava na sala quando o cimento e o gesso do teto caíram. Ela correu para o banheiro, que era a única parte que não havia cedido. Foi um susto e ficamos com medo de outras partes do teto desabarem em cima de nós", relata.

Macedo teve o seu filho, Enzo, no sábado (7) e admite o pânico que sofreu com ele no primeiro dia de vida do filho. "Primeiro ouvi um ruído no prédio inteiro e depois um estrondo forte. Depois, várias pessoas correram e começaram a gritar. Fiquei muito assustada. Por sorte ninguém se machucou, mas poderia ter estado lá com o meu filho", conta.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou, por meio de nota oficial, que o acidente se deu por conta do excesso de chuvas em todo o dia de hoje. O incidente aconteceu com apenas um fragmento do forro da enfermaria.

"As pacientes e acompanhantes foram reorganizadas e acomodadas em outras enfermarias e as providências para reparos já foram tomadas. A secretaria informa também que as instalações da maternidade passarão por reforma e modernização das instalações neste ano", garante a nota.

Outra maternidade sem energia elétrica

O Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu (IMDL), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, foi denunciado neste sábado por estar sem energia há mais de 12 horas. Os pacientes ainda relataram há a falta de itens hospitalares e o mau atendimento de servidores em tentar solucionar o problema.

“É muita criança chorando e paciente reclamando o tempo todo. Já fui diversas vezes até o subsolo, onde então alguns funcionários da recepção, mas ninguém sabe explicar o real motivo da falta de energia. Enquanto isso os pacientes sofrem. Os servidores dão a desculpa que só quem pode se pronunciar sobre o problema é o diretor, mas ele não aparece aqui desde sexta à noite, quando isso tudo começou”, reclama o homem.

Um segundo denunciante, que também acompanha uma paciente grávida no Instituto da Mulher e não quis ser identificado, informou que supostamente o motivo da falta de energia elétrica, não só na maternidade, quanto também no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, ocorre após um acidente de trânsito na avenida Maceió, localizada atrás das unidades de saúde, em que houve danos à rede elétrica.

