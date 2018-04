Notícia de motorista da Uber que assalta clientes em Manaus é falsa

Manaus - O caso sobre um possível motorista da Uber estar assaltando clientes durante as corridas em Manaus começou a circular nas redes sociais nos últimos dias.Entretanto, diferente de como algumas pessoas compartilharam, o caso é, de fato, verdadeiro, mas aconteceu no fim do ano passado no Rio de Janeiro.

Adílson de Oliveira Carrijo foi o motorista indiciado criminalmente em novembro de 2017 por ter assaltado ao menos três pessoas. O boato começou a circular na rede no dia 26 de novembro, quando a última vítima de Adílson postou o fato contando todos os detalhes no Facebook.

Logo em seguida, um grupo de motoristas de táxis compartilharam a publicação e várias pessoas cortaram parte da postagem, anunciando apenas que um motorista com o nome "Adílson" estava assaltando os passageiros em um carro modelo Fiat Idea, de placa LLJ 3180, de cor branca. Veja a mensagem na íntegra:

"Atenção: Se forem pedir Uber e vier um Fiat Idea branco, placa 3180 cujo motorista se chame Adilson, cancele a corrida. Este cara está assaltando os passageiros. Divulguem para seus amigos e familiares."

Como a mensagem não indicava a região de onde Adílson trabalhava, várias pessoas em Estados diferentes do país ficaram assustadas com receio de serem assaltadas durante uma viagem. O inquérito policial do crime, aberto pela Polícia Militar do RJ, mostra os reais fatos do acontecimento.

"O usuário do aplicativo estava esperando o motorista solicitado quando o veículo de cor preta chegou e Adílson anunciou o assalto portando um simulacro (arma falsa). Após isso, o caso foi registrado na 42º Distrito Policial, onde se percebeu já ter registro policial do suspeito. Guarnições patrulharam a área próximo ao local e, pela identificação das vítimas, o suspeito foi preso e indiciado criminalmente", aponta o documento.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Uber para perguntar quais ações a empresa utilizou para contornar o caso, mas ainda espera resposta. O motorista foi afastado do serviço móvel e expulso do hall de funcionários da plataforma, tendo o seu carro apreendido.

Falso boato de carro roubado com bebê dentro mobiliza polícia

Outro boato falso que gerou grande repercussão em todo o país foi o caso de um carro roubado com um bebê dentro. O fato aconteceu no dia 16 de abril de 2014, quando um homem teve o seu carro modelo Fiat Uno Mille Mire Flex roubado e acrescentou que um bebê estava dentro do veículo para dar rapidez à procura.

A Polícia Militar de Minas Gerais percebeu que o caso era na cidade e que o carro havia mesmo sido roubado, mas que não havia nenhuma criança dentro. Após algum tempo, a Polícia Militar e Civil de Florianópolis, em Santa Catarina, emitiu que havia recebido este trote e que mobilizou o serviço de inteligência para a apuração do fato. Após perceber que era falsa, notificou à imprensa local.

A editora de mídias sociais do portal Em Tempo, Ayane Souza, explicou como identificar notícias falsas e o que fazer para evitar a propagação indevida de informações.

"Para identificar uma possível fake news o usuário deve checar a fonte da notícia. É bom ver se já tem alguma coisa postada sobre o assunto buscando no Google, pois ele já mostra resultados imediatos", explica.

Se o usuário perceber que a notícia é realmente falsa, o compartilhamento é estritamente proibido. "O internauta nunca deve compartilhar uma notícia falsa, mesmo explicando que ela não é verdadeira. É melhor fazer uma nova publicação informando sobre a fake news sem usar o conteúdo anterior", finaliza.

Edição: Mara Magalhães

