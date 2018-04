Bebê atingido com tiro na cabeça continua internado em estado grave

Manaus- O bebê e a mãe que tiveram a casa metralhada neste domingo (8), na rua 246, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus continuam internadas. A menina de apenas um ano, apresenta estado grave e instável. Já a mãe está estável. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM).

A criança foi atingida com um tiro na cabeça, passou por cirurgia e segue internada UTI no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste. A mãe de 19 anos levou cinco disparos e também passou por um procedimento cirúrgico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde segue internada.

Entenda o caso

Após ter a casa invadida por criminosos encapuzados, Mardson de Oliveira Serrão, de 21 anos, foi executado com vários tiros. A companheira dele, de 19 anos, foi atingida com cinco tiros. Ela foi socorrida com vida juntamente com a filha do casal, de um ano, que também foi baleada com um disparo na cabeça.

De acordo com a polícia, por volta das 3h da madrugada, cerca de cinco homens encapuzados efetuaram vários disparos contra a fechadura da entrada principal do apartamento. Eles conseguiram arrombar a porta de ferro e invadiram o imóvel.

Segundo a polícia, Mardson chegou a sair do quarto, onde dormia com a família, mas retornou ao ver os criminosos entrando no local. Ele fechou a porta do cômodo.

Cinco homens encapuzados efetuaram vários disparos contra a fechadura da entrada principal do apartamento. | Foto: Janailton Falcão

Os atiradores ainda insistiram para que ele saísse, mas não houve respostas. Eles então metralharam a porta do quarto. Foram efetuados mais de 50 disparos. Mardson não resistiu e morreu no local do crime. A mulher e a filha foram socorridas pelo Samu e seguem internadas.

Testemunhas informaram que os suspeitos fugiram, em dois carros, de modelos e placas não identificadas. "Dois carros davam apoio do lado de fora. Os criminosos me viram da janela de casa e apontaram a arma na minha direção, depois gritaram para eu entrar", contou um empresário, morador da área.

