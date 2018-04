Mais de mil atendimentos em evento de saúde nas galerias

Manaus - Com o objetivo de chamar a atenção da população quanto às formas de prevenção por meio de exames rápidos que podem detectar doenças, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu nesta segunda-feira (9) a edição especial do “Saúde nas Galerias - Todos juntos contra o câncer”. O evento foi realizado na Galeria Espírito Santo, localizado no Centro da cidade.

De acordo com a vice presidente do Fundo Manaus Solidária, Mônica Santaella, o evento seguiu orientação da presidente do fundo em reunir secretarias. "Para trabalhar essa parte da prevenção do câncer, que já é trabalhado nas unidades de saúde, mas que hoje está sendo promovida aqui na galeria do Centro", disse.

Leia também: Sobe para seis o número de casos confirmados de sarampo em Manaus

Além de cuidados com a saúde, a população que prestigiou o evento também teve atendimento de beleza no local. | Foto: Junior Mello

O Atendimento a população acontece todos os meses como explica a Gerente do Distrito de Saúde da Zona Oeste, Altemira Diniz. "Hoje nosso atendimento aqui vai até o meio dia, mas o que queremos deixar para a população é que esta ação acontece todos os mês nas galerias de Manaus, e que tem como objetivo de levar as pessoas o acesso a informação e a saúde", afirmou.



Conforme Altemira, aproximadamente 1100 pessoas foram atendidas durante o evento, onde receberam consultas médicas, testagem rápida de HIV e hepatite, vacinação contra o HPV, hepatite, febre amarela e tétano, avaliação nutricional, dermatológica e oral (com foco no câncer bucal), orientações sobre câncer de mama, de próstata, sobre tabagismo (com prevenção do câncer de pulmão e da boca), distribuição de preservativos e educação em saúde, entre outros.

Além de cuidados com a saúde, a população que prestigiou o evento também teve atendimento de beleza no local. O evento que faz alusão ao Dia Mundial de Luta Contra o Câncer ocorrido no último dia 8 de abril, e também ao Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 deste mês.

Leia mais:

Prefeitura vai implantar programa de qualidade de vida no trabalho

Divulgado resultado da prova de títulos da Semed para vagas restantes

Psicopedagoga traz curso com inovações sobre aprendizagem das crianças