Casal do tráfico é preso com drogas e armas de fogo no Santa Etelvina

Manaus - Após receber denúncias de moradores por meio do WhatsApp (92) 99280-7574, o casal do tráfico identificado como Carlos Vitor Bezerra de Souza, de 21 anos, e Carolina Oliveira dos Santos, de 23 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (9). Com a dupla foram apreendidas armas de fogo, drogas e material para embalo das drogas.

Os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), foram até a rua Caju Liso, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, por volta das 15h, e conseguiram localizar o casal, que estava na residência onde mora. Ao ser abordada, a dupla não resistiu à prisão.

Com o casal foram apreendidos 6 quilos de skank, 3 quilos de oxi, 130 porções de oxi, 65 porções de cocaína, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 20, munições, uma balança de precisão e um aparelho celular.

A dupla foi encaminhada para o 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Os dois devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira (10).





