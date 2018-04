Após atirar em namorada, sargento da PM se apresenta na delegacia

Manaus - O sargento da Polícia Militar, Augusto César Cavalcante, lotado na 24ª Companhia Interativa Comunitário (Cicom), suspeito de cometer a tentativa de homicídio contra a namorada, uma mulher de 24 anos, se apresentou de forma espontânea, na tarde desta segunda-feira (9), no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o Comando Geral da Polícia Militar, diante da denúncia, a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) foi designada para apurar o fato envolvendo o sargento da corporação. O fato ocorreu na noite do último domingo (8), no momento em que o casal estava em um bar no Educandos, zona Sul de Manaus. Houve uma briga e ele deu uma coronhada e um disparo na cabeça da jovem.

A mulher foi socorrida por populares e, antes de ser levada para o hospital, informou aos policiais que durante uma discussão, o namorado usou a arma dele para tentar agredi-la com uma coronhada. Entretanto, ele acabou efetuando um disparo, supostamente acidental, na direção da sua cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital-Pronto João Lúcio, na Zona Leste.

Augusto, segundo o comando da PM, encontrava-se de folga. A arma, usado pelo policial no crime, foi recolhida para a realização dos exames balísticos necessários.

Ainda conforme o Comado Geral da PM, independente da apuração da Polícia Civil, será determinada a abertura do procedimento administrativo. A corporação ressalta que atos praticados por policiais militares passíveis de investigação serão devidamente apuradas. A Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar atende através do telefone (92) 98842-1788 que funciona 24 horas.

