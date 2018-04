Rocam prende dupla que tentava vender duas armas de fogo, em Manaus

Manaus - Uma dupla de homens, com os nomes e idades não revelados pela polícia, foram presos, por volta das 21h de segunda-feira (9), enquanto tentavam comercializar duas armas de fogo, na avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade de Deus, Zona Oeste da cidade.

A dupla foi surpreendida quando moradores do bairro denunciaram via WhatsApp à Polícia Militar indicando o local do crime. Uma unidade da Rocam estava patrulhando pela região quando recebeu a localização da dupla flagraram a tentativa de venda ilegal.

Após a abordagem da polícia, a dupla confessou o crime. Em revista, os policiais encontraram no fundo de uma mala preta uma espingarda calibre 16 e um rifle cano duplo calibre 44. O caso foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os homens vão responder criminalmente por porte e tráfico ilegal de armas de fogo.

Preso com armas e munições de fuzil

Edmar Pereira da Silva Neto, de 21 anos, foi preso em flagrante por policiais da Rocam, na tarde do dia 21 de março deste ano, na rua Bela Vista, comunidade Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. De acordo com os policiais, eles chegaram até o suspeito após receber várias denúncias anônimas informado que Edmar realizava na comunidade a venda de entorpecentes e sempre havia uma grande movimentação de pessoas na casa do homem.

No local, os policiais encontraram uma pistola calibre ponto 40, um revólver calibre 38, 43 munições de calibre 38, 14 munições calibre nove milímetros, sete munições de calibre 380, sete munições de fuzil 762, quatro rádios comunicadores e quatro balaclavas, que, possivelmente, eram utilizadas durante os assaltos ou execuções.

Após o flagrante, Edmar foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis.

Edição: Isac Sharlon

