Assaltantes são presos com 7 celulares após roubo em ônibus na Torquat

Manaus - Um trio de assaltantes foi capturado por suspeita de assaltar a linha de ônibus 028, que trafegava pela avenida Torquato Tapajós, por volta de 21h30, da noite desta segunda-feira (9), por policiais da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Entre os envolvidos estão dois adolescentes.

Segundo as vítimas do roubo no coletivo, o veículo foi abordado quando trafegava pela empresa Pioneer, onde cinco suspeitos desceram da linha e fugiram por uma área de mata. Segundo policiais militares da 18° Cicom, os assaltantes levaram dinheiro, bolsas, e celulares dos passageiros e dos funcionários do ônibus.

Policiais da 18° Cicom conseguiram cercar a área descampada próximo ao bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, onde capturaram apenas três suspeitos, com a ajuda de viaturas próximas ao local, segundo relatos.

Com os infratores foram encontrados sete aparelhos celulares das vítimas da linha 028, R$115, da renda do ônibus e de passageiros; uma pistola de fabricação caseira, uma pistola de airsoft, duas munições calibre 12, além de bolsas e pertences das vítimas.

