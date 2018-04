Brincadeira com arma entre amigos mata adolescente com tiro no pescoço

Manaus - Após uma brincadeira com arma de fogo entre dois amigos, o adolescente Lucas da Silva Costa, de 15 anos, foi baleado no pescoço e morreu na manhã desta terça-feira (10). O caso aconteceu no beco do jacaré, na avenida Humberto de Campos, no São Jorge, Zona Oeste, na segunda (9). Na região, segundo moradores, há constantes traficantes armados.

A irmã de Lucas, uma adolescente de 14 anos, disse que ele encontrou uma arma enterrada perto da casa, onde a família mora, e começou a brincar com o amigo, também de 15 anos.

Leia também: Após atirar em namorada, sargento da PM se apresenta na delegacia

"Era umas seis da manhã quando encontraram a arma e começaram a brincar com ela. Eu disse que era perigoso e pedi para pararem. Quando foi perto das nove, ouvi um disparo e vi que o amigo do meu irmão tinha puxado o gatilho sem querer", explicou.

Ela disse que mandou o irmão apertar o pescoço para tentar estancar o sangramento e, após isso, o levaram para uma unidade hospitalar. Lucas ficou internado em estado grave e morreu na manhã de hoje.

Uma feirante, que não quis se identificar, disse que conhecia Lucas desde pequeno e que acredita que deram a arma para o menino. "Ouvi que tinham dado a arma, e que pediram para ele guardar. Era um menino bom, sempre comprava da minha venda e vivia brincando na rua com os garotos", falou com tristeza.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Presidiário é morto com tiro na cabeça na Zona Leste de Manaus

Morre traficante da zona Sul baleado durante jogo de dominó em bar

Orgia sexual termina após ataque de criminosos em motel: um foi morto