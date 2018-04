Motorista que atropelou aluno vai responder em liberdade

Manaus - Um motorista, identificado pela Polícia Militar apenas como Patrício, foi apresentado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na manhã desta terça-feira (10), por ter atropelado um adolescente de 14 anos, na avenida Camapuã, em frente ao Colégio da Polícia Militar, Zona Norte. Na ocasião, o condutor fugiu do local sem prestar assistência à vítima.

Segundo a PM informou, Patrício explicou as circunstâncias do crime, se defendendo de que não prestou ajuda por medo de represália popular. "Ele disse que teve sua visão fechada por um microônibus e quando dobrou a esquina da avenida, não viu o menino atravessando por conta da chuva no momento", disse um policial.

Após perceber que o adolescente era aluno do colégio da Polícia Militar, temeu ser linchado, conforme disse o policial. Ainda segundo ele, Patrício será indiciado criminalmente, conforme a lei, por não ter prestado auxílio à vítima e responderá a pena em liberdade.

Entenda o caso

Na volta da escola, um estudante do Colégio da Polícia Militar foi atropelado no início da tarde desta sexta-feira (6), na avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus.O acidente, causado pelo motorista de um veículo modelo Siena, placa JWY 5115, conforme a polícia, aconteceu nas proximidades do Terminal 4. O motorista fugiu do local.

De acordo com um oficial da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a área, o adolescente de 14 anos estava na faixa de pedestres quando o carro o atropelou. Uma viatura do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA) estava passando no local e atendeu a ocorrência.

O adolescente foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foi levado para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde passa por exames médicos.

De acordo com a direção da unidade de saúde, o paciente está consciente, estável, sem fraturas e segue em observação. Não há informações sobre o condutor do veículo.

