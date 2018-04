Homem é preso por divulgar fotos íntimas de ex-mulher na internet

Manaus - Denunciado pela ex-companheira de 31 anos, um homem de 27 anos, foi preso, em flagrante, no início da noite da segunda-feira (9), por volta das 18h, após ele descumprir medidas protetivas impostas a ele. A prisão ocorreu na residência do suspeito, situada na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, as investigações em torno do caso foram iniciadas no mês de janeiro desde ano, após a dona de casa comparecer na especializada para formalizar uma ocorrência de injúria, difamação, ameaça e agressão. Conforme Débora, ao longo das diligências, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar o caso e, em decorrência disso, medidas protetivas foram consentidas em benefício da mulher.

“O suspeito descumpriu a ordem judicial, após ter invadido o perfil pessoal da vítima em uma rede social e divulgar fotos íntimas da dona de casa, após o término do relacionamento que durou um ano”, explicou a delegada.

No prédio da DECCM, durante depoimento, o homem negou as acusações. Ele foi autuado por descumprimento de medida protetiva e difamação. Após os procedimentos cabíveis na especializada, ele será levado a audiência de custódia, no Fórum Hench da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.





