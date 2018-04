Homem compra baterias roubadas com GPS e acaba preso em Manaus

Manaus – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (09), por receptação qualificada. O suspeito, identificado como Josenildo Augusto do Nascimento, estava com baterias que foram furtadas da torre de uma empresa de telefonia móvel, situada no bairro Parque 10, Zona Sul de Manaus.

De acordo informações da Polícia Civil do Amazonas, as baterias foram furtadas no último domingo (8), mas estavam com o sinal de localização via satélite ativado. Por meio do sinal de GPS, a equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) conseguiu chegar até o suspeito que estava dentro de um galpão.

Durante revista ao local, foram encontradas quatro baterias da empresa de telefonia. O suspeito foi levado até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Segundo o delegado Jeff David Mac Donald, em depoimento na unidade policial, Josenildo argumentou que comprou as quatro baterias por R$200 de um homem desconhecido. Porém, segundo o delegado, cada bateria vale em torno de R$1 mil.

Os objetos recuperados foram devolvidos à empresa de telefonia. O criminoso foi levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.





