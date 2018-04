Suposto traficante é morto a tiros no São José

Manaus - Com oito tiros, um homem não identificado foi morto no São José, na Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de estar consumindo e vendendo drogas no beco Cacau Pirêra, minutos antes de ser executado. O caso aconteceu por volta das 20h10 desta terça-feira (10).

De acordo com a polícia, os disparos atingiram a cabeça e o braço da vítima, que não resistiu e morreu no local. Pelo menos três suspeitos participaram a execução.

Segundo moradores, o dono da boca de fumo, traficante conhecido como "Macaxeira", foi quem ordenou a execução da vítima - que estava com três amigos consumindo drogas no local.

No local ninguém quis dar mais detalhes sobre o caso. A perícia da Polícia Civil foi acionada e colheu as provas do crime, como as cápsulas das balas que atingiram o homem e ficaram espalhadas pelo beco. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Roubo

Adolescente foi agredido pela população depois de tentar roubar celular e motocicleta | Foto: Marcely Gomes

Um adolescente de 17 anos foi agredido por moradores da comunidade Florestal, no conjunto Manoa, na Zona Norte de Manaus, também na noite desta terça. A polícia informou que o menor teria tentado roubar uma motocicleta e um celular de uma pessoa que passava pela via, mas foi impedido pela população que, revoltada, decidiu dar uma correção no menor infrator. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A reportagem não conseguiu mais informações sobre o caso e nem qual é o estado de saúde do adolescente.

Recapturado

Foragido foi recapturado por equipe da Rocam | Foto: Divulgação





O foragido do sistema penitenciário, pelo crime de furto, Maurício Braga da Silva, de 25 anos, foi recapturado na noite desta terça-feira (10), por volta das 22h30, durante abordagem de uma equipe da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). O fato ocorreu na rua Curió, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O homem, que foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deve passar a noite na delegacia e na manhã desta quarta-feira (11), seguirá para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

