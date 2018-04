Adolescente vendia drogas para bancar namorado traficante preso, no AM

A adolescente confessou aos policiais que comercializava o produto junto com o namorado, identificado como Italo Matheus Vallrath da Silva, detento do regime semiaberto | Foto: Divulgação

Manaus - Uma adolescente de 17 anos foi apreendida enquanto comercializava entorpecentes, na madrugada desta quarta-feira (11). Policiais militares da Força Tática encontraram 4,5 kg de droga, na casa onde a jovem morava, na rua Santo Fernando, no conjunto Carlinhos da Carbrás, bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus.

Por volta das 4h30, a equipe policial, que fazia patrulhamento na área, recebeu uma denúncia anônima informando que a adolescente vendia drogas em uma residência. Ao chegar no local, os policiais foram autorizados pela adolescente a entrar no imóvel e, durante revista, encontraram 4,5 kg de oxi e 60 trouxinhas da mesma substância.

Questionada sobre a origem da droga, a adolescente confessou aos policiais que comercializava o produto junto com o namorado, identificado como Italo Matheus Vallrath da Silva, detento do regime semiaberto. No momento da ocorrência, ele estava detido em uma unidade prisional no momento das buscas à residência.

“Durante a noite e a madrugada, a menor assumia as vendas dos entorpecentes na área, enquanto o companheiro estava no presídio. Ela disse que o casal sobrevive apenas com a renda do tráfico. O namorado cumpre pena por roubo”, explicou o tenente Michael Vilarindo, da Força Tática.

A jovem foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Edição: Isac Sharlon

