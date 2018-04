Polícia apreende 80 kg de droga e apresenta dupla do tráfico em Manaus

Manaus - Erick Marcos Lira Guida, de 22 anos, e Jozilene de Lira Bezerra de Souza, de 41 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na capital. No decorrer da manhã desta quarta-feira (11) foram apreendidos, ainda, 60 quilos de maconha do tipo skunk, no interior de uma embarcação. Os homens e as drogas serão apresentados na manhã desta quarta, na sede da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), a dupla foi presa na noite de terça, por volta das 19h, em via pública, na avenida Marques de Santa Cruz, bairro Centro, Zona Sul. Mavignier explicou que com eles foram apreendidos 20 quilos de maconha, do tipo "skunk".

Na manhã desta quarta, durante ação deflagrada pelas equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em conjunto com servidores lotados na Delegacia Fluvial (Deflu) e policiais que atuam na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram apreendidos 60 quilos de maconha do tipo skunk, no interior de uma embarcação vinda do município de Tefé, município distante 523 quilômetros em linha reta da capital.

