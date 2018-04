PM baleado na cabeça continua internado em estado gravíssimo

Manaus - O sargento da Polícia Militar de 42 anos, atingido com um tiro no rosto, na tarde da última quarta-feira (11), segue internado, em estado gravíssimo, na Unidade de Trauma Intensivo (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, no bairro São José, na Zona Leste da cidade. Ele foi baleado após trocar tiros com bandidos em um micro-ônibus na avenida Torquato Tapajós.

O sargento da PM foi atingido no olho direito e a bala ficou alojada no crânio. Ele precisou passar por vários procedimentos cirúrgicos e ser transportado de ambulância para outras unidades hospitalares, para realização de exames e consultas médicas.

Os dois assaltantes, que estavam dentro do micro-ônibus, Isaac Cezariano Conceição, de 20 anos, e Kennedy Santarém Carvalho, de 30 anos, morreram ainda ontem.

O motorista do micro-ônibus conseguiu levar os feridos ao HPS Delphina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Leste de Manaus, porém um dos assaltantes não resistiu e morreu no interior do veículo.

O sobrevivente ainda conseguiu fugir do local com a arma do crime, mas foi perseguido e abordado, horas depois, por policiais da Rocam, em uma rua na comunidade Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus.

O caso

Durante a abordagem, os bandidos colocaram uma arma na cabeça de uma criança de dois anos, na tentativa de intimidar os passageiros. O policial, à paisana, atirou contra um dos bandidos que foi atingido no abdômen. O outro conseguiu fugir do local levando o dinheiro das passagens, mas foi morto horas depois após troca de tiros com a polícia, no bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

