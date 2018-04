Suspeito de assalto é baleado por 'justiceiro' na Zona Sul de Manaus

Manaus - Uma tentativa de assalto foi frustrada, na manhã desta quinta-feira (12), na avenida Silves, próximo a um supermercado, no bairro Raiz, Zona Sul da cidade, quando um homem não identificado portando um simulacro (arma falsa) foi atingido com quatro tiros, conforme informou a Polícia Civil.

O autor dos disparos não foi identificado. De acordo com o tenente Coelho, da Força Tática, o atirador poderia ter sido tanto um policial a paisana quanto um justiceiro. "O homem, conhecido pelo apelido de "Bola", foi atingido no momento por alguém que passava no local portando uma arma, provavelmente um policial disfarçado", disse.

Logo após ser atingido, o homem tentou fugir do autor dos tiros pela mesma avenida. Populares perceberam que ele estava ferido e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme a polícia, o homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

Um frentista, que trabalha em um posto nas proximidades, disse que o assaltante estava se preparando para roubar uma estudante que passava a pé pelo local. "Soube que ele tentou assaltar uma estudante e a polícia impediu bem na hora", destacou.

