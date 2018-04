Assassina debocha de familiares de mortos e é agredida a tapas no AM

Manaus - Presa por um crime que repercutiu em Manaus e chocou a sociedade pelo nível de crueldade, Waldilene da Cunha Paes foi agredida a tapas após debochar de familiares de José Carlos Nunes Guimarães, de 63 anos, e Edinéia Cardoso Ferreira, de 55 anos, mortos no ano passado. A situação ocorreu durante a audiência de instrução realizada na manhã desta quinta-feira (12).

Todos os envolvidos foram levados ao 1° Distrito Integrado Policial (DIP), localizado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, para prestar esclarecimentos. Uma das sobrinhas de José Carlos, identificada como Cibele Guimarães, conversou com o Em Tempo e explicou a situação. “Ela passava por nós e ficava encarando, rindo e fazendo deboche baixinho”, contou

Após a situação, a audiência de instrução precisou ser transferida para a próxima terça-feira (17). E, até a publicação desta matéria, os familiares e Waldilene ainda estavam prestando depoimentos no 1º DIP. Porém, a Polícia Civil do Amazonas informou que antes das 14h, a ocorrência ainda não havia sido registrada.

Relembre o caso

O trio formado por Nildemar da Silva de Assis e a companheira dele, Waldilene da Cunha, juntamente com Marcos de Castro Mourão, foi preso por policiais civis do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da delegacia de Itacoatiara (a 176 km de Manaus) como suspeitos de extorsão, sequestro, tortura e homicídio do casal de idosos José Carlos Nunes Guimarães, de 63 anos, e Edineia Cardoso Ferreira, de 55 anos,

Os corpos das vítimas foram encontrados com sinais de violência na rodovia AM-010, nos km 50 e 92, respectivamente. José Carlos e Edineia foram sequestrados da residência onde moravam, situada na rua Palestina, na comunidade União, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul, na noite de 29 de novembro do ano passado. Eles foram mortos sem a possibilidade de pagamento de resgate, segundo informou a polícia.

O motivo do crime, explicou a família de José Carlos, foi pela dívida referente a um terreno comprado pelo casal da nora de Edineia, identificada como Luciane, que era na época companheira de Nildomar. Os dois acabaram se separando e Nildomar seguiu para a Itacoatiara.

"Meu pai já havia pago R$ 2 mil, dos R$ 5 que eles estavam cobrando. Ele (Nildomar) estava ameaçando bastante pela demora do pagamento, mas ele não tinha nada a ver com a situação. Ele comprou uma briga que não era dele", se emociona o filho de José Carlos, Fábio Adriano.





