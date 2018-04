Traficantes são presos com drogas, armas e munições no Mauazinho

Manaus - Um homem e uma mulher foram presos no início da tarde desta quinta-feira (12), no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Davi dos Santos Dias, de 21 anos, e Hermely Gonçalves da Silva, de 30, foram detidos como continuação das investigações que culminaram na prisão de Aldiney da Silva e Silva, preso em janeiro deste ano com 4 kg de drogas.

Com a dupla, foram apreendidos dois revólveres calibre .38 da marca Taurus, sendo um sem numeração. Além dos revólveres, a Polícia Civil (PC) também apreendeu 14 munições calibre 38, uma munição calibre 35, uma espingarda calibre 22, e uma arma de ar comprimido. Entre os entorpecentes, a PC apreendeu também 32 porções de oxi, 46 e uma porção pequena de maconha, além de uma motocicleta Honda CG 150, de placa OAG 9813.

Em depoimento à polícia, Davi afirmou que vendia entorpecentes na companhia de um homem chamado Manuel José dos Santos, em uma casa no beco União, na rua Costa Rica, no Mauazinho, Zona Leste. A polícia encontrou Hermely na casa, que, a princípio, negou a entrada dos policiais, mas em seguida, permitiu a entrada.

Davi, que já respondia por roubo majorado, foi autuado, em flagrante, e responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Já Hermely responderá também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.





