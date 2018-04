PM confirma morte de sargento baleado em confronto com assaltantes

Manaus - O sargento da Polícia Militar, Paulo Robson Leite Maia, de 42 anos, que foi atingido com um tiro no rosto durante assalto a ônibus, na tarde da última quarta-feira (11), morreu nesta quinta-feira (12). Ele estava internado, em estado gravíssimo, em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus. Paulo era lotado na 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A informação foi confirmada pela assessoria da Polícia Militar do Amazonas, que vai dar todo atendimento social e funeral à família. Familiares, amigos e colegas de trabalho do sargento estavam presente na recepção de emergência do João Lúcio, mas não quiseram comentar o caso com a imprensa. O sargento deixa esposa e dois filhos.

Leia também: Estelionatário fingia trabalhar no Sine e ofertava 'falsas' vagas



Entenda o caso

De acordo com informações da polícia, dois homens, se passando por passageiros, entraram em um micro-ônibus nas proximidades da loja Salmo 91, na Torquato Tapajós, sentido Centro, e anunciaram o assalto. O sargento, que estava a paisana, reagiu e trocou tiros com os bandidos.

O sargento atingiu um deles, que acabou morrendo no local. O PM também foi atingido com um tiro no rosto e foi socorrido. O outro suspeito foi localizado, durante caçada, no bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus, e também morreu ao trocar tiros com as equipes.

Leia mais:



Caseiro de sítio na AM-010 é encontrado morto com pernas decepadas

Estelionatário fingia trabalhar no Sine e ofertava 'falsas' vagas