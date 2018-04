Namorada de traficante é morta a tiros no Santa Etelvina

Manaus - Executada com vários disparos no rosto, uma mulher identificada como Raimunda Gomes Felipe, de 25 anos, foi morta por dois suspeitos desconhecidos, na noite desta quinta-feira (12), por volta das 18h, na zona Norte de Manaus. A vítima seria namorada de um traficante da área.

O local do crime é de difícil acesso e faz parte da comunidade Vera Cruz 2, no bairro Santa Etelvina. Os criminosos foram até a casa e chamaram pelo nome da vítima. Ao atendê-los, a mulher foi executada com tiros à queima-roupa.

Segundo informações de moradores, o envolvimento amoroso de Raimunda com um conhecido traficante da área pode ter sido a motivação, mas oficialmente a morte ainda tem causa desconhecida.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência | Foto: Raphael Tavares





"Ela morava aqui, mas sempre teve o envolvimento com drogas ou com gente que mexia com coisa errada", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Os peritos do Departamento de Perícia Técnico Científica da Polícia Civil estiveram no local e realizaram a identificação da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o caso.

