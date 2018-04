Após 1h de atraso, começa o julgamento de réus do caso 'Oscar Cardoso'

Manaus - Com mais de uma hora de atraso, o julgamento do caso “Oscar Cardoso” começou após as 10h10 desta sexta-feira (13), no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Centro-Sul de Manaus. Quatro pessoas, incluindo o narcotraficante João Pinto Carioca, o“João Branco”, são acusados de participar do assassinato do delegado Oscar Cardoso, morto com mais de 20 tiros em março de 2014, em Manaus.

Serão julgados hoje: João Branco, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes e Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará”. João Branco será julgado por meio de videoconferência, pois cumpre pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

A audiência sobre o caso já foi adiada cinco vezes. A mais recente, realizada no dia 25 de agosto de 2017, os advogados de João Branco, Marcos Pará, Diego Bruno e Messias Maia, abandonaram o júri após alegarem que o trabalho da defesa ficou prejudicado por conta de pedidos indeferidos e pela ausência de uma testemunha considerada primordial.

O julgamento será presidido pelo juiz Rafael Almeida Cró e contará com a presença dos promotores do Ministério Público do Estado (MPE-AM) Lais Freitas, Igor Starling, Geber Mafra e Edinaldo Medeiros.

A participação de João Branco no julgamento será por meio de videoconferência | Foto: Ricardo Oliveira/EM TEMPO

Preso no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Marcos Pará chegou escoltado por agentes federais e pela tropa de elite da Polícia Civil de Rio Grande do Norte.

O quinto réu do processo, Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o “Mário Tabatinga”, foi condenado a cinco anos, sei meses e 15 dias por associação criminosa e ocultação de bem ilícito. Como já tinha cumprido três anos da pena, cumpriria o restante em regime aberto.

Marcos Pará chegou escoltado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte | Foto: Rui Mendes/TV EM TEMPO

Entenda o caso

O delegado foi executado com mais de 20 tiros, no dia 9 de março de 2014, em uma banca de peixe em frente à casa dele, na rua Negreiros Ferreira, bairro São Francisco, Zona Sul, na presença de vizinhos e do neto, um menino de um ano e seis meses, que, à época, estava no colo da vítima.

Oscar, segundo testemunhas, suplicou pela vida do neto. Os assassinos pediram que populares se afastassem e um deles arrancou a criança do braço do delegado e a jogou para o lado. Os criminosos fizeram a vítima ficar de joelhos. “Eu não avisei? Eu não te falei?”, teria falado um dos suspeitos antes de atirar no rosto da vítima.

Quatro pessoas, entre elas Marcos Pará, serão julgadas pela morte de Oscar Cardoso | Foto: Rui Mendes/TV EM TEMPO

"João Branco", um dos líderes da facção criminosa Família do Norte João Pinto Carioca, é apontado como mandante e um dos executores. Na época, “João Branco” estava preso no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e teria saído do presídio só para matar Oscar Cardoso, e depois retornado à unidade prisional.

Conforme denúncia do Ministério Público, o assassinato de Oscar foi motivado por vingança, já que João Branco acreditava que um grupo de policiais da equipe do delegado Oscar, teria sequestrado e estuprado a mulher dele, Sheila Faustino Peres, em 2013. Eles ainda teriam tentado extorquir o narcotraficante ao pedir dinheiro pela liberdade de Sheila.

