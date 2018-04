Passageiros da linha 418 são assaltados duas vezes seguidas em Manaus

Manaus - Passageiros e funcionários da linha 418 passaram momentos de terror após a linha ser assaltada duas vezes em menos de 20 minutos, na noite desta quinta-feira (12). Os assaltos ocorreram próximo ao porto da Ceasa, localizado na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus. Os casos foram registrados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com informações de populares, uma dupla teria entrado no primeiro ônibus e, após praticar o roubo, desceu em uma parada ainda na mesma rota e pegaram outro coletivo, da mesma linha, onde realizaram o segundo roubo.

No registro policial do 12º DIP, consta que três homens são suspeitos de participação no crime, porém nenhum deles foi preso e nem identificado, conforme destacou a assessoria da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM), na manhã desta sexta-feira (13).



Leia também: Policial é baleado durante assalto dentro de micro-ônibus em Manaus

PM mata assaltantes e morre em hospital

O sargento da Polícia Militar, Paulo Robson Leite Maia, de 42 anos, que foi atingido com um tiro no rosto durante assalto a ônibus, na tarde da última quarta-feira (11), morreu nesta quinta-feira (12). Ele estava internado, em estado gravíssimo, em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus. Paulo era lotado na 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com informações da polícia, dois homens, se passando por passageiros, entraram em um micro-ônibus nas proximidades da loja Salmo 91, na Torquato Tapajós, sentido Centro, e anunciaram o assalto. O sargento, que estava a paisana, reagiu e trocou tiros com os bandidos. O servidor atingiu um deles, que acabou morrendo no local. O PM também foi atingido com um tiro no rosto e foi socorrido. O outro suspeito foi localizado, durante caçada, no bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus, e também morreu ao trocar tiros com as equipes.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Suspeito tenta esfaquear PM e é baleado após assalto em Manaus

Motorista de ônibus da linha 680 é baleado em assalto na Zona Leste

Assaltantes roubam e esfaqueiam passageira em ônibus da linha 560