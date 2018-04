'Ele era o carinho da família', diz irmã de PM assassinado em Manaus

Manaus - "Todos os dias meu irmão mandava mensagens dizendo que me amava", lembrou, emocionada, a irmã do 2° sargento da Polícia Militar Leite Maia, Paula Maia, durante o velório do oficial, na manhã desta sexta-feira (13), no oratório do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Maia tinha 23 anos de serviço na Polícia Militar e, há poucas semanas, havia ganhado uma promoção na corporação. No dia em que foi baleado, o PM estava a caminho da casa da irmã trocar a divisa (elementos que ficam da farda e que indicam a patente do oficial).

"Ele estava muito feliz com essa promoção, e viveu para ser policial militar", conta Paula. Como policial, familiares afirmam que o sargento era muito comprometido em proteger a população e, mais de uma vez, se colocou em risco para salvar a vida de pessoas.

"Lembro de uma vez em que ele estava no hospital com um suspeito e o homem sacou uma arma, apontou para as pessoas que estavam no local e meu irmão prontamente se jogou contra o criminoso para defender que estava ali", narra com lágrimas nos olhos uma das irmãs do Policial Militar.

Para o cunhado, Ronminey Roberto, casado há 16 anos com uma irmã de Paulo Robson, os dois eram como se fossem irmãos. "Ele morou por dois anos na minha casa e, por isso, criamos um laço de irmandade", disse.

Maia estava morando sozinho há pouco tempo. Antes disso, ele convivia com a mãe, a irmã e o cunhado, em uma residência na Zona Norte de Manaus. No antigo endereço, dividia o quarto com a mãe, que agora sente muita falta do filho caçula. "Ainda não caiu a ficha da minha mãe, por enquanto ela ainda esta quieta, mas não sabemos como vai ser quando ela olhar para o quarto deles e não ver meu irmão", lamenta Paula Maia.

Morte

O sargento da Polícia Militar Paulo Robson Leite Maia, de 42 anos, que foi atingido com um tiro no rosto durante assalto a ônibus, na tarde da última quarta-feira (11), morreu nesta quinta-feira (12). Ele estava internado, em estado gravíssimo, em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus.

Paulo era lotado na 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com informações da polícia, dois homens, se passando por passageiros, entraram em um micro-ônibus nas proximidades da loja Salmo 91, na Torquato Tapajós, sentido Centro, e anunciaram o assalto.

O sargento, que estava a paisana, reagiu e trocou tiros com os bandidos. O servidor atingiu um deles, que acabou morrendo no local. O PM também foi atingido com um tiro no rosto e foi socorrido. O outro suspeito foi localizado, durante caçada, no bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus, e também morreu ao trocar tiros com policiais.

