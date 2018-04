'Há provas para condenar réus no caso Oscar Cardoso', diz promotora

Manaus - “Existem provas, mais do que suficiente, para condenar as pessoas que estão sendo julgadas hoje”, afirmou a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) Laís Freitas sobre o julgamento dos quatros réus do caso “Oscar Cardoso, que iniciou nesta sexta-feira (13), no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Centro-Sul da cidade, e deve durar até domingo (15).

Estão sendo julgados: o narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes e Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará”. Dos quatro, apenas João Branco será julgado por meio de videoconferência, pois cumpre pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

João Branco é apontado como mandante e um dos executores do assassinato do delegado Oscar Cardoso, ocorrido em 2014, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus. O delegado foi morto com mais de 20 tiros.

Além de Laís Freitas, outros três promotores do MP participam do julgamento. “Por determinação da instituição, estou contando com a colaboração de outros três colegas, que já conhecem o caso. Essa é uma nova forma de ver o processo. Temos a melhor expectativa possível de condenação diante do conjunto provatório já existente nos altos”, declarou a promotora.

O promotor Higor Starling acredita que, desta vez, o julgamento não será adiado. “Tiveram diversos adiamentos. Hoje a defesa dos réus é feita por um só advogado. Então, não haveria desculpa para acontecer outro adiamento. Poderia acontecer algum problema, sustentar um fato novo no momento da audiência. Mas a nossa expectativa, assim como em todas as outras vezes, é que o julgamento ocorra”, completa Starling.

Oscar Cardoso foi morto com mais de 20 tiros | Foto: Rui Mendes/TV EM TEMPO

Higor Starling também acredita que tem provas suficientes para a condenação de João Branco e dos outros réus. “O processo é considerado antigo. Todas as provas estão formatadas. Não tiveram novas provas que pudessem mudar a convicção do MP, que entende que é necessário a condenação dos réus”, finalizou o promotor.

Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), ao menos, 15 testemunhas, entre defesa e acusação, devem ser ouvidas, podendo uma ou duas serem dispensadas.

João Branco é um dos líderes da facção Criminosa Família do Norte (FDN), considerada a terceira maior do país. O narcotraficante já teve o nome incluindo na lista de procurados pela Interpol. Ele foi preso em fevereiro de 2016 pela Polícia Federal, no município de Pacaraima (a 188 Km de Boa Vista-RR).

