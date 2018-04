'Sobremesa premiada': idoso tenta entrar no CDPM 2 com bolo de maconha

Manaus – Um idoso de 63 anos foi detido nesta sexta-feira (13), por volta das 11h, durante uma revista no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), ao tentar passar com um bolo recheado com uma substância que aparentava ser maconha.

O bolo seria entregue ao presidiário Mikeias da Silva Rodrigues, porém, foi interceptado pela fiscalização do presídio antes que entregasse a comida que estava com as drogas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o idoso ficou proibido de fazer visitas por 30 dias e será conduzido a um Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos de flagrante.

Leia também: Policiais colocam a culpa em ratos por sumiço de 540 kg de maconha

Não ficou claro se os dois envolvidos tinham algum grau de parentesco ou mesmo se o idoso foi mandado por alguém para entregar o pacote no local.

Droga vira comida de rato?

Após o sumiço de mais de meia tonelada de maconha, oito policiais foram demitidos na Argentina. Depois de questionados, quatro dos policiais disseram que a droga foi comida por ratos. A maconha desapareceu de um depósito na cidade argentina de Pilar.

O juiz Adrián González Charvay não se convenceu e pediu esclarecimentos a especialistas da Universidade de Buenos Aires, que garantiram que os animais jamais iriam confundir maconha com alimento.

Além disso, mesmo na remota hipótese de isso acontecer, seria preciso um grupo muito grande de roedores para consumir uma quantidade tão grande da droga, e certamente os animais teriam sido encontrados, muitos deles mortos.

De acordo com o jornal argentino “Clarín”, a droga estava no depósito havia dois anos e fazia parte de uma carga de 6 toneladas. Em uma recente conferência, porém, foi constatado que havia apenas 5,46 toneladas no local.

A suspeita recaiu imediatamente sobre o ex-comissário de polícia Javier Specia, que deixou o cargo este mês e foi substituído por Emilio Portero. Specia foi um dos que atribui o sumiço aos ratos, juntamente com três de seus ex-subordinados.

Os quatro agora terão que se apresentar ao juiz que comanda a equipe de investigação no dia 4 de maio. Charvay deverá determinar se o desaparecimento foi resultado de negligência ou um ato deliberado dos policiais.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais

Motorista da Uber é sequestrado e fica 5 horas preso em porta-malas

Irmãos são localizados após se perderem em mata na BR-174

Viu o Caramelo? Mãe e filho pedem ajuda para encontrar cachorro