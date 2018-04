'Mucura' é foragido da polícia após sequência de assaltos em Manaus

Mucura é suspeito de praticar vários assaltos na cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Um criminoso identificado como Daniel Pereira de Souza, vulgo "Mucura", está sendo procurado pela Polícia Civil desde a última segunda-feira (9), quando conseguiu fugir de um assalto na rua Raquel de Queiroz, no Cidade Nova, Zona Norte. O homem é conhecido pelos moradores por realizar diversos assaltos em lugares diferentes da cidade.



A PC disse que Mucura já recebeu várias denúncias em Boletins de Ocorrência (BOs) registrados no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no Cidade de Deus. O homem também é conhecido por fazer assaltos súbitos em dois conjuntos do bairro, sendo eles os conjuntos Vila Nova e Benhur.

Ele é considerado foragido da polícia desde o dia 09 de abril | Foto: Divulgação

O crime que causou o inquérito de procura aconteceu nesta semana, onde a vítima que denunciou Mucura, estava caminhando próximo a uma igreja no Cidade de Deus, quando o homem se aproximou e cortou a alça da bolsa, levando os pertences e realizando a fuga. O caso foi por volta das 14h30 de segunda.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular do 13º DIP, o caso está sendo investigado e as imagens do circuito de segurança do lugar estão sendo analisadas. A autoridade informou que Mucura não participa de nenhum grupo criminoso.

Câmera de segurança registrou o "Mucura" em ação | Autor: Em Tempo

