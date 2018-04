Mulheres são presas no Alvorada com drogas nas partes íntimas

Manaus – Duas mulheres foram presas por envolvimento com o tráfico na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Alvorada, Zona Norte de Manaus. Identificadas como Sara de Souza e Souza, de 38 anos, e Ângela Medeiros de Oliveira, de 44 anos, ambas foram detidas após denúncia anônima ao número 181, em ação realizada por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).



Segundo o tenente-coronel Klinger Paiva, a equipe de operações encontrou a residência trancada e enquanto observava a movimentação do local, um jovem entrou na residência. “Ao sair, o rapaz foi abordado por nossa equipe e, após revista, encontramos com ele algumas trouxinhas de substâncias entorpecentes. A equipe da Seaop entrou no local e encontrou Sara e Ângela vendendo drogas. As vendas ocorriam todos os dias, a partir das 10h”, disse.

A polícia encontrou cinco trouxinhas de substância entorpecente, supostamente cocaína, nas partes íntimas de Sara. Ela teria dito aos policiais estar grávida de seis meses.

Quatro trouxinhas de maconha e cinco trouxinhas de cocaína foram encontradas nas partes íntimas de Ângela. Durante a revista na casa, foi encontrado também em um cofre, embutido na parede do banheiro, mais substâncias entorpecentes.

Conforme vídeo divulgado pela Seaop, as drogas estavam escondidas atrás de uma tomada.

