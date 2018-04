Professor que ofereceu nota por sexo é acusado por assédio em Manaus

Manaus - Um professor de matemática, de 61 anos, foi detido na manhã deste sábado (14), suspeito de assédio sexual a uma aluna do 8º ano do Colégio Militar da Polícia Militar V (CMPM), localizado no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a fonte policial, o autor do crime teria passado a mão no corpo da adolescente. Outras nove estudantes também foram à delegacia prestar esclarecimentos sobre a conduta do professor, resultando no registro de três Boletins de Ocorrência.

As investigações serão conduzidas pela Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). Foi aberto um inquérito dos respectivos procedimentos criminais pelo ilícito de importunação ofensiva ao pudor.

Outros crimes

A reportagem do Em Tempo teve acesso a cinco boletins de ocorrência contra o suspeito. Entre eles, um por falsidade ideológica, registrado em 2013, e quatro por assédio a alunas, sendo um em 2017, um em maço de 2018 e dois em abril de 2018.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), informou que o professor Waldir dos Santos Teixeira já foi afastado de suas funções no Colégio Militar da Polícia Militar V (CMPM).

Segundo o órgão da Educação, a determinação partiu imediatamente após o servidor ter sido detido e conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), por suspeita de assédio a alunas da escola.

A secretaria informou ainda, que está apurando a existência de outras denúncias contra o professor. Em caso de existirem processos administrativos contra o servidor, será dada celeridade para que todas as medidas administrativas legais possam ser adotadas.

A Seduc lembrou também que não compactua com atos dessa natureza e repudia toda ação que atente contra a integridade física ou psicológica dos alunos.

Suspeito ofereceu notas por sexo

Ao final do ano passado, alunas de uma escola estadual situada no Centro, denunciaram ao Em Tempo, a falta de profissionalismo de um professor de matemática que, segundo elas, exigia sexo com as estudantes em troca de notas para aprovação no fim do ano letivo.

Na época, autoridades da Seduc compareceram à instituição de ensino para conversar com o professor, mas o homem negou as acusações.





